Dizajn parkovi – Treba li zaštićena područja zaštititi i od dizajna?

U Muzeju plakata u Aarhusu u Danskoj, gradu koji je proglašen Europskom prijestolnicom kulture 2017, od lipnja 2017. pa sve do siječnja 2018. traje izložba pod nazivom WHAT IS EUROPE. POSTERS FROM A CONTINENT (“Što je Europa? Plakati s kontinenta”). Hrvatska je na izložbi predstavljena plakatom STUDIJA CUCULIĆ za predstavu “Fine mrtve djevojke” Dramskog kazališta Gavella.